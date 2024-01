21 marca na stadionie Dynama Moskwa Rosja zagra z Serbią w ramach meczu towarzyskiego. To nie pierwszy przypadek, gdy jakiś kraj decyduje się towarzysko zagrać z Rosją, ale to spotkanie będzie wyjątkowe. Rosyjski Związek Piłki Nożnej poinformował bowiem, że mecz między Rosją i Serbią będzie uwzględniany w rankingu FIFA. Według doniesień rosyjskich mediów także UEFA wyraziła zgodę, co jedynie potęguje skandal. Jakby tego było mało, na trybunach miałby zasiąść... Novak Djoković, choć to wydaje się mało realne.