Jagiellonia Białystok do eliminacji do europejskich pucharów przystępowała, jako absolutnie sensacyjny mistrz Polski . Zespół z Białegostoku w poprzednim sezonie sensacyjnie wyprzedził Legię Warszawa , Raków Częstochowa , czy Lecha Poznań i pod wodzą Adriana Siemieńca sięgnął po historyczny tytuł.

To dało przepustkę do walki o Ligę Mistrzów. Sztuka awansu do tych elitarnych rozgrywek Jagiellonii się nie udała, ale spełniony został cel minimum, a więc gra w Lidze Konferencji Europy. Przed debiutanckim wyjazdem do Kopenhagi ekscytacja musiała być wielka, a i forma w ostatnich tygodniach pozwalała marzyć.