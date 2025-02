Absolutna demolka w eliminacjach do mundialu. Napisali historię, 22:0

Niespotykaną lekcję futbolu sprawili swoim rywalom młodzi Amerykanie. W eliminacjach do mistrzostw świata do lat 17 rozbili Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych aż 22:0.

To się nazywa "grać do samego końca". Amerykanie nie okazali litości

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego reprezentacja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła swoje zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata do lat 17. Przebieg spotkania z Wyspami Dziewiczymi nie pozostawia wątpliwości, że Amerykanie postanowili wejść w kwalifikacje z wysokiego C. Gospodarze strzelanie rozpoczęli już w drugiej minucie, gdy do siatki trafił Chance Cowell. Z kolei ostatni gol padł tuż przed ostatnim gwizdkiem; w 86. minucie bramkarza rywali pokonał Kellan LeBlanc. Warto jednak wspomnieć, że te między tymi dwoma trafieniami, kibice zgromadzeni na trybunach oglądali kolejnych 20 bramek. Tak - Stany Zjednoczone pokonały swoich rówieśników wynikiem 22:0.