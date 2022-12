Abramowicz osiedlił się w Turcji. Tam ma szukać nowego klubu do kupienia

Brytyjski rząd nałożył sankcje na Abramowicza w marcu, argumentując to jego kontaktami z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. To zmusiło go do sprzedania udziałów w londyńskiej Chelsea, które odkupił od niego amerykański biznesmen, Todd Boehly. Tym samym zakończyła się 19-letnia przygoda miliardera z angielską piłką, w czasie której zdobył 5 razy wygrywał Premier League i Puchar Anglii, dokładając do tego także dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów.