Abdelhak Nouri, były piłkarz Ajaksu Amsterdam, znajduje się pod opieką rodziny i można się z nim komunikować. Przez długi czas był w śpiączce.

Wideo Abdelhak Nouri zasłabł na meczu Werder Brema vs Ajax 2-1

"On śpi, je, marszczy brwi, ale jest bardzo zależny. Możliwa jest pewna forma komunikacji, na przykład w postaci uniesienia brwi. Oglądamy z nim telewizję. Często ma też uśmiech na twarzy" - powiedział Abderrahim, brat piłkarza, na antenie programu De Wereld Draait Door.

Nouri jest w domu, gdzie opiekują się nim jego bliscy.



"Podzieliliśmy zadania między siebie i tak zostanie. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek indziej było mu lepiej. Sytuacja jest trudna, ale nie zamierzamy się poddawać. Chcemy, żeby czuł się lepiej. Nieustannie wierzymy w cud" - dodał ojciec zawodnika.



Do tragedii doszło w lipcu 2017 roku, podczas sparingu Ajaksu z Werderem Brema na obozie w Austrii. W drugiej połowie Nouri bez kontaktu z rywalem padł na murawę. Okazało się, że doszło do zaburzenia rytmu serca, co doprowadziło do trwałego uszkodzenia mózgu. Piłkarz trafił do szpitala i leżał w śpiączce.



Nouri był wychowankiem Ajaksu, z którym zdobywał wiele trofeów w juniorskich drużynach. W Eredevisie zadebiutował w październiku 2016 roku. W tym sezonie doszedł z Ajaksem do finału Ligi Europejskiej. 2 kwietnia tego roku skończy dopiero 23 lata.