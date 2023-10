A zatem to jest już jasne. Trzy zespoły z awansem na Euro 2024

Zespół belgijski rozpoczął demontaż Austrii już w 12. minucie, gdy do siatki trafił Dodi Lukebakio. On też wraz z Romelu Lukaku rozbili Austriaków po przerwie w ciągu zaledwie pięciu minut. Po godzinie gry w Wiedniu zespół austriacki miał bagaż trzech goli, ale strzelił wreszcie bramkę, która dała mu wiatr w żagle (autorstwa Konrada Laimera z Bayernu Monachium). Nieco później sędzia po konsultacji z VAR podyktował rzut karny za zagranie ręką. Wykorzystał go Marcel Sabitzer, który jął uspokajać swoich kolegów z zespołu, by się nie podniecili nadmiernie. Austria miała jeszcze sześć minut plus czas doliczony, aby wyrównać. I stworzyła kilka sytuacji ku temu.