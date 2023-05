A miało być jak w Wiśle Kraków... Kolejny blamaż krakowskich bogaczy

Zaledwie dwa punkty w trzech ostatnich spotkaniach - to dorobek Wieczystej Kraków , dla której III liga miała być tylko przystankiem do wielkiej piłki. Piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego ostatnio spisują się jednak fatalnie i ich awans stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Wieczysta Kraków uratowała punkt z rezerwami Korony Kielce

W środę Stal nie była w stanie pokonać na swoim stadionie Podlasia Biała Podlaska (1:1), za to Wieczysta w Krakowie długo męczyła się z rezerwami Korony Kielce , które zajmują 12. miejsce w tabeli. Krakowianie nawet przegrywali, ale punkt w samej końcówce uratował im Radosław Majewski .

Remis dla Wieczystej jest jednak jak porażka. Nie da się bowiem ukryć, że właściciel klubu inwestuje wielkie pieniądze i zatrudnia gwiazdy (jest to kolejne podobieństwo do Cupiała), by jak najszybciej wskoczyć na szczebel centralny i na tym na pewno nie zamierza poprzestać.