A jednak, zwrot w sprawie piłkarza Wisły Kraków. Klub potwierdził

Wieczysta Kraków wywalczyła sobie awans do Betclic 2 Ligi, ale na tym nie kończą się ambicje małopolskiego klubu. Niebawem trafi tam kolejny zawodnik ze sporym doświadczeniem na wyższych szczeblach rozgrywkowych, znany z występów dla "Białej Gwiazdy" Goku .

Cel Wieczystej się nie zmienia - czas na kolejny awans

Gdy Sławomir Peszko przejmował we wrześniu 2023 roku schedę po Macieju Musiale, fani musieli pomyśleć, że zwycięski marsz Wieczystej Kraków może niebawem dobiec końca. 44-krotny reprezentant Polski okazał się jednak dla drużyny idealnym rozwiązaniem. Poukładał zespół po swojemu i zdołał przekonać piłkarzy do podążenia za nim. Efekt okazał się piorunujący. Klub ze stolicy Małopolski zupełnie zdominował rozgrywki trzeciej ligi. W grupie IV zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Siarkę Tarnobrzeg o osiem punktów. To pozwoliło spełnić wielkie marzenie Wojciechowi Kwietniowi - jego klub wreszcie awansował na stopień centralny.