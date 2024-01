A jednak, zapadła kluczowa decyzja w TVP. Legenda powraca, znamy termin

W grudniu 2022 roku Szpakowski skomentował swój ostatni jak do tej pory mecz . Był to finał mistrzostw świata, w którym Argentyna pokonała po konkursie rzutów karnych Francję. Następnie legendarny dziennikarz znajdował się poza strukturami TVP. Bywał jednak zapraszany do programów publicystycznych.

W TVP podjęto decyzję. Chodzi o Szpakowskiego

W poniedziałek portal WP SportoweFakty poinformował, że w TVP zapadła decyzja odnośnie do tego, co dalej ze Szpakowskim . Jak czytamy: