Xabi Alonso jest najbardziej ekscytującym młodym trenerem na rynku. Hiszpan przeszedł do Bayeru Leverkusen w poprzednim sezonie i już zdążył udowodnić, że ma potencjał na bycie wybitną jednostką w historii piłki zarówno, jeśli chodzi o to, co prezentował na murawie, jak i przy linii. Patrząc na jego karierę, śmiało można powiedzieć, że każdą z decyzji bardzo mocno analizuje i podejmuje po bardzo długim zastanowieniu. Nie rzuca się też na pewno zbyt głęboką wodę.

To już oficjalnie. Xabi Alonso zostaje w Bayerze Leverkusen

Doniesienia medialne w tej sprawie były bardzo różne. Wszyscy czekali na oficjalną decyzję, a ta zapadła w trakcie marcowej przerwy na reprezentacje. Xabi na piątkowej konferencji prasowej przedstawił ją całemu piłkarskiemu światu, który bardzo na to czekał. - W poprzednim tygodniu miałem bardzo dobre spotkanie z klubem, gdzie poinformowałem działaczy, że podjąłem decyzję o pozostaniu trenerem Bayeru Leverkusen. Na pewno musisz dobrze analizować wszystkie decyzje. Ja próbuję podejmować te odpowiednie i sprawiać, by przychodziły naturalnie. Obecnie czuję, że to dla mnie odpowiednie miejsce do bycia i rozwijania się jako trener - powiedział Hiszpan.