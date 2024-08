Zimą 2024 roku do Barcelony trafił długo wyczekiwany Vitor Roque. Wielki brazylijski talent, o którego bili się europejscy giganci wybrał ostatecznie przenosiny do Katalonii. Napastnika kreowano na następcę naszego kapitana, a sam Roque z podziwem mówił o Lewandowskim. - Od Roberta Lewandowskiego będę starał uczyć się jak najwięcej, obserwując każdy jego krok, każde uderzenie piłki, aby dowiedzieć się jak najwięcej i cieszyć się tym, ponieważ to legenda piłki nożnej. Już niedługo będę z nim dzielił szatnię - powiedział, wizytując obiekty "Blaugrany".

Lewandowski traci rywala. Roque odchodzi z Barcelony

Polak nie pozostał mu dłużny. - Lato jest zawsze dobrym czasem, żeby przeanalizować, co zrobiło się źle, co można zrobić lepiej. Roque ma wystarczająco dużo talentu, ale to, co się wydarzy lub może się wydarzyć, zależy oczywiście od niego - mówił dla Jijantes. Początek kariery Roque w Katalonii udany jednak nie jest. Brazylijczyk nie mieści się w planach Xaviego, a teraz podobno nie znajduje się także na liście tych graczy, których chciałby u siebie Hansi Flick.