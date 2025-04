A jednak, Polak w finale Pucharu Włoch. Powalczy o tytuł w wielkim hicie

Łukasz Skorupski w finale Pucharu Włoch. Rewanż na remis

Zdecydowanie bardziej zaciętą sytuację mieliśmy w dwumeczu między Interem Mediolan i AC Milan . Tam w pierwszym spotkaniu padł wynik 1:1. Drugi był jednak zdecydowanie mniej wyrównany. Niespodziewanie to Milan zameldował się w finale, pokonując faworyzowany Inter 3:0. Pozostało więc czekać na to, co wydarzy się dzień później na Stadio Renato Dall’Ara. Pewne było jednak, że nie będziemy mieli polskiego finału, bo dzień wcześniej z rozgrywek odpadli Nicola Zalewski i Piotr Zieliński .

Gościom nie pozostało więc nic innego, jak tylko wierzyć w swoją wygraną i pokazać to w drugiej połowie. Jeśli taki był jednak plan, to zawodnicy Empoli zupełnie nie byli w stanie wprowadzić go w życie. Druga część meczu była bowiem wręcz "martwa". W ostatnich minutach nieco tempo podkręciła Bolonia, która dopięła swego w 87. minucie. Gola na 2:1 strzelił Dalinga. Ta bramka ustaliła wynik spotkania i dwumeczu, a Bolonia już może szykować się do finału.