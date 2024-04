Przed startem obecnego sezonu właściwie do ostatnich chwil nie było pewne, czy w Realu Madryt w rozgrywkach 2023/2024 będziemy oglądać trzy wielkie legendy klubu, a więc Toniego Kroosa, Nacho Fernandeza i Lukę Modricia. Niemiec swoją umowę przedłużył na dziewięć dni przed rozpoczęciem nowego sezonu, Chorwat cztery dni, a Hiszpan osiem. Ostatecznie wszyscy na przynajmniej jeszcze jeden rok zdecydowali się związać swoją przyszłość z "Los Blancos". Reklama

To z perspektywy kibiców i klubu okazało się być bardzo dobrą decyzją, a największy zachwyt budzi forma Niemca. Kroos wygląda iście zjawiskowo w ustawieniu z czwórką pomocników i zdecydował się nawet na powrót do reprezentacji Niemiec, która wyraźnie tego potrzebowała. W przypadku Hiszpana i Chorwata sprawa wygląda nieco inaczej. Obaj z pewnością dalecy są od swojej optymalnej dyspozycji i często zbierali sporą dawkę krytyki ze strony fanów oraz dziennikarzy.

Modrić bliżej pozostania. Chorwat zmienił zdanie

Zdaniem hiszpańskich mediów Nacho już przekazał klubowi, że obecny sezon będzie jego ostatnim w klubie i nie przedłuży wygasającej umowy. W przypadku Modricia od dawna też pojawiały się informacje, że on również skłania się ku rozstaniu z "Królewskimi". To oznaczałoby, że po 12 latach odejdzie z klubu i zostawi "dyszkę" wolną na przyszły sezon. Ten numer na plecy miałby wówczas wziąć Kylian Mbappe, który według wszystkich źródeł ma trafić do Madrytu.

Jak się jednak okazuje, Modrić miał lepiej zrozumieć swoje położenie. Chorwat ma akceptować to, że jest jedynie zmiennikiem w zespole Carlo Ancelottiego i mimo tego w ostatnim czasie zaczął czuć się zdecydowanie ważniejszy. Co także istotne, w klubie wszystkim podobno imponuje forma fizyczna, w jakiej znajduje się doświadczony środkowy pomocnik. Te informacje zgodnie kolportują wspólnie "As" oraz "Marca", co dodaje jej naprawdę dużo wiarygodności.

Gdy spojrzymy na bilans minut Modrcia w tym sezonie, to łatwo można zauważyć, dlaczego był niezadowolony ze swojej roli. Chorwat łącznie we wszystkich rozgrywkach rozegrał ledwie 1941 minut, co przy ostatnich latach jest totalną anomalią. W trakcie tych niespełna dwóch tysięcy minut Chorwat strzelił dwa gole i sześć razy asystował swoim kolegom.

