A jednak, Leo Messi ma nowy klub. "Decyzja zapadła". Ależ bomba transferowa

- Przełomowa wiadomość: Leo Messi dołączy do Interu Miami, to się dzieje. Decyzja została podjęta i zostanie ogłoszona przez zawodnika w najbliższych godzinach - poinformował na Twitterze doskonale zorientowany w rynku transferowym włoski dziennikarz Fabrizio Romano. - Messi zagra w MLS. Nie ma więcej szans dla Barcelony i Al-Hilal, mimo starań by to się wydarzyło - dodał.