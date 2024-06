A jednak, koniec spekulacji. Wielki hit, znamy nowy klub Kyliana Mbappe

Kariera Kyliana Mbappe od pierwszego dnia zdawała się być w jakiś sposób połączona z Realem Madryt. W wieku 13 lat bowiem Francuz przyjechał do Madrytu na testy w klubie ze stolicy Hiszpanii. Wówczas zwiedził ośrodek mistrzów Hiszpanii, zagrał w koszulce Realu w meczu towarzyskim młodszych roczników i zrobił sobie sławne zdjęcie z Cristiano Ronaldo, który był jego wielkim idolem. Do Realu Madryt jednak nie przeszedł i swoją karierę kontynuował w AS Monaco. Reklama

Z niego również mógł odejść do Hiszpanii. Wówczas jednak wielki talent francuskiej piłki uznał, że odejście do Realu będzie błędem, bo w "Los Blancos" błyszczał wielki tercet, w którego skład wchodzili: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i Gareth Bale. Mbappe miał obawiać się, że nie dostanie wystarczająco dużo czasu do gry i może zatrzymać swój rozwój. W 2017 roku więc zdecydował się odejść z klubu z księstwa do wielkiego ligowego rywala, a więc Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappe piłkarzem Realu Madryt! Oficjalny komunikat

Najpierw klub z Paryża wypożyczył Mbappe, a potem wykupił wielki talent francuskiej piłki za aż 180 milionów euro. Ta kwota już dawno się spłaciła, ale przez cały okres w Paryżu gdzieś z tyłu był właśnie Real Madryt. "Królewscy" zgłosili się do PSG, aby wykupić Mbappe w 2021 roku za ponad 200 milionów euro, ale klub z Paryża zgody na transfer nie wyraził. W 2022 roku sam Francuz odrzucił możliwość odejścia za darmo, przedłużając umowę z "Les Parisiens" do 2024 roku. Reklama

Już w lutym tego roku właśnie gwiazdor przekazał działaczom, że po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu. Takie informacje wypływały z mediów na całym świecie. Sam były mistrz świata potwierdził te doniesienia w maju, gdy pojawił się w mediach społecznościowych Francuza specjalny film dla kibiców. - Zawsze mówiłem, że będę z wami rozmawiał, gdy ten czas nadejdzie. Już wiem, chce ogłosić wszystkim, że to jest mój ostatni rok w Paris Saint-Germain. Nie przedłużę tej przygody, która zakończy się za kilka tygodni - powiedział otwarcie Mbappe.

Zagadką pozostawało więc jedynie to, gdzie w sezonie 2024/2025 będzie grał Francuz. Wszystko wskazywało na to, że oczywiście będzie to Real Madryt, ale po tym, co wydarzyło się wiosną 2022 roku, nikt takiej pewności już nie mógł mieć. Ta zagadka rozwiązała się już na początku czerwca. W poniedziałek 3 czerwca Real Madryt bowiem ogłosił oficjalnie, że Kylian Mbappe od sezonu 2024/2025 będzie reprezentował barwy "Królewskich". Gwiazdor związał się z klubem wieloletnim kontraktem. Reklama

Oznacza to, że Real Madryt dwa dni po zdobyciu 15. Ligi Mistrzów w swojej historii ogłasza wzmocnienie swojej ofensywy jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Mbappe ma razem z Viniciusem Juniorem i Judem Bellinghamem tworzyć w Madrycie śmiercionośny dla rywali tercet. Nie ma wątpliwości, że na papierze wszystko w tym ruchu się zgadza. Warto też dodać, że według mediów gwiazdor ma otrzymać pensję na poziomie wspomnianej dwójki, a więc około 10 milionów euro netto rocznie.

Francuz pożegnał się z PSG zdobyciem Pucharu Francji. 25-latek pożegnał się z klubem, jako najlepszy strzelec w historii ekipy z Paryża i prawdopodobnie największa z legend "Les Parisiens". Przez siedem lat zagrał w barwach PSG łącznie w 308 meczach. Strzelił 256 goli i 108 razy asystował. Z kolegami z drużyny przez te lata wygrał wszystkie możliwe trofea, z wyjątkiem wspomnianej Ligi Mistrzów, o której od zawsze marzy.

Reklama Bożydar Iwanow, Piotr Urban i Marcin Lepa podsumowali finał LM / Polsat Sport / Polsat Sport

Kylian Mbappe / AFP

Nacho Fernandez wznosi Puchar Europy / AFP