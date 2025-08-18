A jednak, koniec spekulacji. Nicola Zalewski już w nowych barwach. Oficjalny komunikat

Nicola Zalewski jeszcze nieco ponad pół roku temu był na zakręcie w swojej sportowej karierze. Polak bowiem znajdował się w sytuacji, w której jego czas na boisku był mocno ograniczony, bo w AS Romie sytuacja była bardzo trudna. W związku z tym reprezentant Polski poszukał odejścia z klubu, w którym się zachował. Od początku wszystko wskazywało na wypożyczenie.

Opcji na stole było kilka, ale ostateczny wybór był dość zaskakujący, bo Zalewski zdecydował się przenieść do ówczesnych obrońców tytułu mistrza Włoch i jednego z faworytów Ligi Mistrzów, a więc Interu Mediolan. Zespół z Lombardii w umowie wypożyczenia z ekipą z Rzymu zapewnił sobie opcję wykupu reprezentanta Polski po zakończeniu sezonu.

Zalewski w nowych barwach. Niespodziewana zmiana klubu

Zalewski w Interze zaczął z bardzo wysokiego "C", bo w swoich pierwszych derbach Mediolanu zanotował asystę na wagę remisu i zdobył serca kibiców. W Interze po sezonie doszło do wielu zmian, bo odszedł trener Simone Inzaghi, który bardzo chciał Zalewskiego u siebie. Ostatecznie to nie wpłynęło na decyzję finalistów Ligi Mistrzów i Polak został wykupiony za nieco ponad sześć milionów euro.

Jak się okazuje, w Interze ostatecznie zbyt dużo czasu nie spędził, bo już po ledwie połowie sezonu zmienił barwy. Do włodarzy wicemistrzów Włoch zgłosili się bowiem przedstawiciele Atalanty Bergamo, którzy zaproponowali kwotę 17 milionów euro za wykup naszego kadrowicza. Inter na ofertę swoich bliskich sąsiadów przystał i Zalewski został zawodnikiem Atalanty 18 sierpnia 2025 roku.

"23-letni obrońca dołączył do klubu na stałe z Interu Mediolan. Po Kossounou, Kamaldeenie Sulemanie, Ahanorze i Sportiello, Nicola Zalewski jest piątym stałym transferem Atalanty BC tego lata. Klub nabył prawa do jego rejestracji od FC Interu Mediolan" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Nie dowiadujemy się jednak, jak długi jest nowy kontrakt Zalewskiego. Atalanta w sezonie 2025/2026 będzie występować w Lidze Mistrzów.

