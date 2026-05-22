Wielkimi krokami zbliża się mundial 2026. Start imprezy planowany jest na czwartek 11 czerwca. Niestety, tym razem w turnieju nie zobaczymy reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana przegrali w finale baraży ze Szwecją (2:3) i nie załapali się do i tak szerokiego już - względem lat ubiegłych - grona uczestników MŚ (48 zamiast 32 zespołów).

Teraz okazuje się jednak, że za cztery lata o bilet może był łatwiej. Hiszpański Diario AS publikuje nowe, dość sensacyjnie brzmiące, ustalenia w tej sprawie. Ile docelowo drużyn mogłoby być dopuszczonych do MŚ 2030?

64 zespoły na mundialu? "Pomysł znów nabiera rozpędu"

"Mistrzostwa Świata z udziałem 64 drużyn znów są tematem debaty w FIFA. W tegorocznych Mistrzostwach Świata bierze udział 48 drużyn, ale już teraz planowane jest zwiększenie tej liczby" - ogłaszają we wstępie Hiszpanie.

"Propozycja pojawiła się na horyzoncie Mistrzostw Świata kilka miesięcy temu, po prośbie CONMEBOL [Południowoamerykańska Konfederacja Piłki Nożnej - przyp. red.] o złagodzenie ograniczeń i tym samym ułatwienie udziału drużynom, które rzadko zaznaczają swoją obecność w elitarnej piłce nożnej" - wyjaśniają.

Co prawda, wówczas pomysł był zaledwie pierwszym krokiem, wstępnym badaniem propozycji, ale teraz, dzięki niektórym federacjom, znów nabiera rozpędu. FIFA i jej władze zaczynają postrzegać tę ideę jako coś, co nadałoby sens koncepcji pluralizmu w piłce nożnej

Orędownikiem pomysłu miałby być prezydent FIFA, Gianni Infantino, który chciałby, aby na mundial miały okazję pojechać także reprezentacje tych krajów, które do tej pory miały marne szanse na wywalczenie awansu.

Furtkę uchylono już teraz, przy okazji organizacji mundialu w Ameryce. Dzięki temu historyczny debiut na największej piłkarskiej imprezie świata zaliczą Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordania i Uzbekistan. A za cztery lata takich brzmiących bardziej egzotycznie zespołów w założeniu mogłoby być więcej.

Na razie jednak obowiązującym scenariuszem na MŚ 2030 jest ten z 48 drużynami. Jest on natomiast wstępny, należy pamiętać, że FIFA nie podjęła jeszcze żadnych bezwzględnych decyzji. Te zapadną po tym, jak poznamy zwycięzcę tegorocznego mundialu.

"To, co obecnie jest jedynie pomysłem, wciąż ma długą drogę do przebycia, zanim stanie się rzeczywistością. Lecz to, co kiedyś wydawało się szaleństwem, nie jest już za takie uważane. Wydarzenie w Ameryce Północnej posłuży jako forum do wznowienia debaty" - podsumowuje AS.





