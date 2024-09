99 sekund i już cios w Niemców. Wielkie emocje w hicie Ligi Narodów

Remis w hicie Ligi Nardów. Niemcy wracają z punktem

Z kolei Holendrzy na otwarcie rywalizacji mierzyli z Bośnią i Hercegowiną i również nie oszczędzali rywalom ciosów. Zespół prowadzony przez Ronalda Koemana pokazał ofensywną piłkę i pokonał rywali 5:2, a ze znakomitej strony pokazał się Joshua Zirkzee, który strzelił gola i zanotował asystę. To wszystko sprawiało, że starcie tych dwóch ekip, które łącznie w pierwszej kolejce strzeliły 10 goli ,zapowiadało się jak niesamowity hit z gradem goli, który zobaczą kibice w Amsterdamie.

Pierwsza połowa rozpoczęła się znakomicie. W setnej sekundzie meczu bowiem znakomitym wypadem pod bramkę Niemców popisał się Tijani Reijnders. Pomocnik AC Milan zakończył swój rajd, pokonując bramkarza gości. Na odpowiedź przyjezdnych trzeba było chwilę poczekać, ale gdy już przyszła, to była bardzo mocna. W 38. minucie spotkania akcję Floriana Wirtza wykorzystał Undav, a w doliczonym czasie gry gola na 2:1 dla gości strzelił Kimmich i to oni schodzili do szatni prowadząc.