Partner merytoryczny: Eleven Sports

97 miejsc różnicy w rankingu FIFA, mecz zakończony kompromitacją. Europejska kadra zwolniła trenera

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Ivan Hasek został zwolniony z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Czech - zdecydowały władze federacji. Była to jego druga przygoda z drużyną narodową, tym razem trwała niespełna dwa lata. Klamka zapadła po tym, jak 39. w rankingu FIFA Czechów pokonała ekipa Wysp Owczych (136. lokata).

Ivan Hasek
Ivan HasekGABRIEL BOUYSAFP

62-letni Hasek stracił posadę wskutek niedzielnej porażki z Wyspami Owczymi 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata. Trzy dni wcześniej Czesi w roli gospodarzy zremisowali z Chorwatami 0:0.

To sprawia, że w grupie L kwalifikacji zajmują drugie miejsce, tracąc trzy punkty do Chorwatów, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej, i o jeden wyprzedzają ekipę Wysp Owczych. W listopadzie w spotkaniu z najsłabszym w grupie Gibraltarem Czesi muszą obronić drugą pozycję, by zagrać w marcowych barażach o awans do przyszłorocznego mundialu.

Czechy - Chorwacja. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hasek zwolniony z reprezentacji Czech. To była jego druga przygoda z tą kadrą

Według prezesa FACR Davida Trundy, głosowanie nad odwołaniem Haska, który prowadził kadrę od stycznia 2024, kiedy zastąpił Jaroslava Silhavego, było jednomyślne. Władze federacji nie ogłosiły nazwiska jego następcy. Za poszukiwanie odpowiednich kandydatów, także wśród zagranicznych szkoleniowców, ma odpowiadać dyrektor generalny związku, a w przeszłości znakomity piłkarz Pavel Nedved.

Hasek wcześniej prowadził czeską kadrę w pięciu meczach w 2009 roku, pełniąc wtedy jednocześnie rolę prezesa FACR. Poza tym pracował m.in. w Sparcie Praga, francuskich Strasbourgu i Saint-Etienne, klubach z Bliskiego Wschodu oraz reprezentacjach Gabonu i Libanu.

pp/ krys/

Zobacz również:

Marcel Łubik w barwach reprezentacji Polski
Reprezentacja

Niemcy chcieli ukraść piłkarza Brzęczka. Wypalił o Polsce, a teraz takie słowa o bramkarzu

Damian Okła
Damian Okła
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Oficjalna piłka Euro 2024
Piłka nożnaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja