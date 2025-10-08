Partner merytoryczny: Eleven Sports

7:1 i się zaczęło. Tak nazwali Ewę Pajor i jej koleżanki. Polka w centrum zainteresowania

Kobieca drużyna FC Barcelona w bieżącym sezonie ponownie prezentuje absolutnie topową formę i wygrywa mecz za meczem. W środowy wieczór "Duma Katalonii" rozpoczęła swoje zmagania w Lidze Mistrzyń i tu... również nie dała szans rywalkom z Bayernu, rozbijając je aż 7:1, w czym swój wydatny udział miała Ewa Pajor. Nazajutrz Polka znalazła się na "jedynce" jednego ze sportowych dzienników w Hiszpanii, a ona i jej koleżanki spotkały się z szeregiem pochwał.

Ewa Pajor znów znalazła się w centrum zainteresowania hiszpańskich mediów
Ewa Pajor znów znalazła się w centrum zainteresowania hiszpańskich mediów

FC Barcelona Femeni rozpoczęła sezon 2025/2026 naprawdę mocnym akcentem, bo od wygranej 8:0 z Alhamą i... potem już ani na moment nie zeszła ze zwycięskiej ścieżki, triumfując także w sześciu kolejnych spotkaniach.

Najnowszym łupem katalońskiej drużyny został triumf nad Bayernem Monachium na inaugurację występów "Blaugrany" w Lidze Mistrzyń - i w tym przypadku piłkarki FCB ograły rywalki aż 7:1, a dublet w meczu zaliczyła m.in. Ewa Pajor.

"Zabójcza" Ewa Pajor, FC Barcelona niczym walec. Echa triumfu w Lidze Mistrzyń

Fakt ten naturalnie nie umknął prasie z Półwyspu Iberyjskiego - a reprezentantka Polski trafiła nawet na okładkę "L'Esportiu". "Barca pokonuje Bayern, strzela siedem bramek i, na wypadek gdyby istniały jakiekolwiek wątpliwości, przedstawia po raz kolejny kandydaturę do wygrania Ligi Mistrzów" - stwierdzono na pierwszej stronie dziennika.

Wyróżniającym zagraniem Pajor był przy tym gol na 2:0, przy którym napastniczka popisała się wyśmienitą czujnością, wykorzystując okazję do dobitki. "Mahmutović niemal dotknęła piłki palcami by doprowadzić do jej wybicia, ale 'zabójcza' Pajor wykończyła akcję półnożycami" - opisywał Angel Perez z "Mundo Deportivo".

"Barca rozlała krew. (...) To był monolog Barcelony: rytm, płynność i silny pressing, który dusił [rywalki]" - skwitowała zaś Maria Tikas ze "Sportu". W ogólnym rozrachunku nikt w hiszpańskich mediach nie ma wątpliwości, że to dopiero początek popisów Barcelony w Champions League.

FC Barcelona Femeni szykuje się na hit. Pajor i spółka zagrają z wiceliderkami tabeli

Ewa Pajor i jej kompanki rozegrają kolejne spotkanie w Lidze Mistrzyń już 15 października, mierząc się wówczas z AS Roma. Wcześniej jednak czekać je będzie hit ligowy z Atletico Madryt, czyli starcie liderek z wiceliderkami tabeli - do tego meczu dojdzie 12 października.

