Ponad trzy lata minęły już od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Konflikt zbrojny z Rosją trwa, a tamtejsza reprezentacja z uwagi na rolę agresora, została wykluczona z rozgrywek międzynarodowych. To samo spotkało rosyjskie kluby - nie mogą one rywalizować w europejskich pucharach.

Rosjanie śrubują rekordy ze "słabeuszami". Niebywała seria

Rosjanie znaleźli jednak sposób na to, aby nie zostać całkowicie zepchnięci na margines i zmuszeni do zawieszenia działalności reprezentacji. "Sborna" po prostu dobiera sobie rywali, którzy wyrażą zgodę na rywalizację. Poza sympatyzującymi z nią państwami udało się "zwerbować" drużyny z Azji, czy Afryki.

Rosyjskie media robią przy tym co mogą, aby dodać piłkarzom nieco animuszu i zainteresować kibiców starciami z ekipami pokroju Brunei, Syrii, czy Grenady. W związku z tym dziennikarze szeroko i chętnie rozpisywali się o sukcesach podopiecznych Walerija Karpina, "wyliczając" im niesamowity bilans.

Po spotkaniu z Grenadą Rosjanie z dumą ogłaszali, że ich kadra narodowa legitymuje się bilansem 39:0 we wszystkich spotkaniach (Liczyli to od zwycięstwa nad Kubą 8:0 w listopadzie 2023 roku).

Po serii wysokich zwycięstw - m.in. 11:0 nad Brunei Rosjanom przytrafiły się jednak dwie wpadki. Zremisowali oni z Nigerią, a także z Jordanią. Wrócili jednak we wrześniu na zwycięską ścieżkę. Po ograniu Kataru i Iranu we wtorek odnieśli pewne zwycięstwo nad Boliwią.

Rosjanie rozbili Boliwię. Kibice bezlitośnie szydzą

Chociaż rywal z Ameryki Południowej oddał więcej strzałów, nie przekładały się one na dogodne okazje bramkowe. Rosjanie tego wieczora byli dużo skuteczniejsi. Strzelanie rozpoczął w 18. minucie Sadulaev, a wynik na 2:0 podwyższył chwilę przed przerwą Miranczuk.

Po zmianie stron trafił jeszcze Sergeev, a "Sborna" wygrała 3:0. Tym samym stosując wyliczenia rosyjskich dziennikarzy, może ona legitymować się bilansem bramkowym 55:3.

Kibice sceptycznie podchodzą do postrzegania wspomnianych meczów w charakterze "sukcesów". Dość powiedzieć, że spora część fanów w komentarzach szydzi wręcz z reprezentacji Rosji.

Ciekawe, ile zapłacili Boliwarom za przyjazd; Dzieci wyszły, żeby grać dla Boliwii; Kiedy drużyna zostanie dopuszczona do oficjalnych rozgrywek, będzie rozstawiona z pierwszego koszyka

W listopadzie Rosjanie rozegrają dwa kolejne spotkania towarzyskie. Ich rywalami będą kolejne zespoły z Ameryki Południowej - najpierw Peru, a potem Chile.

Mecz Rosja - Katar Noushad Thekkayil AFP

Walerij Karpin, trener reprezentacji Rosji Nhac NGUYEN / AFP AFP

Kibice reprezentacji Rosji Noushad Thekkayil AFP