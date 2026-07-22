47-krotny reprezentant Polski został bez klubu. Nadszedł oficjalny komunikat

Karol Linetty to wychowanek Lecha Poznań, z którego odszedł w 2016 roku. Wtedy ponad trzy miliony euro zapłaciła za niego UC Sampdoria, gdzie spędził cztery lata. Kolejnym przystankiem w jego karierze było Torino. W ekipie z Turynu zadomowił się na dłużej, był nawet kapitanem zespołu.

Jego przygoda z włoskimi klubami zakończyła się rok temu. Latem Linetty za darmo przeniósł się do Turcji, a konkretnie do Kocaelisporu. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 28 spotkań, zanotował w nich trzy asysty.

Karol Linetty został bez klubu. Oto powód

W ostatnim czasie 31-latek - na mocy zapisów kontraktowych - jednostronnie przedłużył umowę z dotychczasowym pracodawcą o kolejny rok. Nie zważał na fakt, że trener Selcuk Inan przestał brać go pod uwagę w swoim projekcie drużyny.

Z tego powodu na linii piłkarz - klub zrodził się niemały zgrzyt. Polak został pominięty w sezonie przygotowawczym, nie pojechał z zespołem na obóz. Zesłano go do rezerw. Kocaelispor chciał, aby jego kontrakt został polubownie rozwiązany, ponieważ nasz rodak za sezon inkasował aż 900 tys. euro.

Za taki rodzaj przedwczesnego rozstania Linetty żądał 300-400 tys., jednak Turcy chcieli wypłacić mu około 100 tys. Jak się okazało, obie strony musiały dojść do porozumienia.

A to dlatego, że w środowe przedpołudnie Kocaelispor za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił odejście 31-latka. "Umowa naszego piłkarza Karola Linettego została rozwiązana za porozumieniem stron. Dziękujemy Karolowi za jego wysiłki" - przekazano w krótkim komunikacie.

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Oznacza to, że 47-krotny reprezentant Polski pozostał bez klubu. Być może niebawem znów zobaczymy go na boiskach Ekstraklasy. W przestrzeni medialnej pojawiły się wieści nt. potencjalnych przenosin do Wieczystej Kraków.

Karol Linetty, pomocnik Torino FC AFP

Karol Linetty wrócił do wyjściowego składu Torino. Niestety, ale nie zachwycił włoskich ekspertów. LORIS ROSELLINurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński i Karol Linetty MARCO BERTORELLO AFP





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