4 gole w Holandii, reprezentacja Polski dzielnie walczyła. Czeka na baraże

Za nami mecz Holandia - Polska w ramach 6. i zarazem ostatniej kolejki Ligi Narodów będących eliminacjami do mistrzostw świata 2027. Nasze rodaczki nie miały już szans ucieknięcie z pozycji zamykających tabelę grupy, ale 4. miejsce wcale nie oznacza pożegnania z marzeniami o brazylijskim mundialu. Trafią do aż 32-zespołowych barażów, z których 7 pojedzie na turniej, a ósma ekipa przejdzie do barażów interkontynentalnych.

Od pierwszej minuty to Holenderki prowadziły grę. Reprezentantki Polski ustawiły się najwyższą linią na 35.-40. metrze. Ewidentnie czekały na kontrę. Jedna z groźnych pojawiła się na koniec pierwszego kwadransa. Paulina Tomasiak popędziła prawym skrzydłem, ale jej koleżanki z ataku były pokryte, zdecydowała się więc na strzał z ostrego kąta.

"Oranje" miały pierwszą większą sytuację za sprawą domykającej akcję z lewego skrzydła Marisą Olislagers, ale trafiła ona tylko w boczną siatkę. W 24. minucie zawodniczki "Pomarańczowych" były już skuteczniejsze. Wiktoria Zieniewicz nie upilnowała Esmee Brugts, która obróciła się na lewym skrzydle w polu karnym i wrzuciła piłkę wprost na głowę Wieke Kaptein. Szybko mogła zanotować dublet, ale nie wbiegła dobrze na futbolówkę.

"Biało-Czerwone" tymczasem zaraz wyszły z kolejnym kontratakiem. Znowu brakowało jednak liczebności. Weronika Kamczyk nie miała nikogo w polu widzenia i spróbowała szczęścia z dystansu. Strzał był nienajgorszy, ale też poleciał wyraźnie nad poprzeczką. Zaraz potem z ataku pozycyjnego na podobne uderzenie zdecydowała się Tomasiak. Podopieczne Niny Patalon nie zamierzały stać w okopach cały mecz, zaznaczały swoją obecność na stadionie w Almelo. Końcówka pierwszej połowy była już brzydsza. Lynn Wilms szukała trafienia na 2:0, ale chybiła.

Reprezentantki Holandii Alex Bierens de Haan Getty Images

Holandia - Polska 3:1. Trafienie honorowe Eweliny Kamczyk

Druga część zaczęła się od mocnego uderzenia. Dośrodkowanie Kamczyk z rzutu rożnego z bocznego sektora ominęło wszystkie zawodniczki i zatrzepotało w holenderskiej siatce. Niestety jednak bramka nie została zaliczona. Sędzia asystentka dopatrzyła się spalonego przebiegającej Pauliny Dudek. Jeśli ofsajd miał miejsce, to był niewielki. Przy tym spotkaniu nie pracował VAR.

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Zaraz po tym wydarzenia przeniosły się na naszą połowę. Po jednej z wrzutek Oliwia Woś skiksowała i niemal pokonała własną bramkarkę. W 61. minucie Holenderki poradziły sobie same. Dobrze rozegrały aut na wysokości szesnastki. Romee Leuchter otrzymała dośrodkowanie na dobrej wysokości i strzałem z pierwszej piłki podwyższyła prowadzenie. Gol był typowo techniczny, naprawdę imponujący. Rotacja futbolówki przypominała trochę tę Zinedine'a Zidane'a z finału Ligi Mistrzów w 2002 roku.

Wydawało się, że z Polek zeszło powietrze. W 73. minucie wręcz powinno być 3:0. Lineth Beerensteyn wymanewrowała naszą defensywę i stanęła oko w oko z Kingą Szemik, ale uderzyła zbyt blisko środka bramki. W odpowiedzi Tomasiak rozkręciła kontratak, lecz Klaudia Maciążka nie trafiła w piłkę. W 81. minucie "Oranje" dopięły swego i wypracowały trzecią zdobycz. Tym razem to one wykorzystały kontrę. Liz Rijsbergen dobrze wkleiła się w linię spalonego i nie zardżała jej noga w starciu sam na sam z naszą bramkarką.

Kilkadziesiąt sekund później nasze rodaczki dostały szansę na gola honorowego. Egurrola sfaulowała Tomasiak, nawet nie protestowała. Kamczyk podeszła do rzutu karnego, całkowicie zmyliła Lize Kop i "zdjęła" jej czyste konto.

Zawodniczki Patalon kończą grupę z jednym punktem na koncie, tym wywalczonym przeciwko Holenderkom w Gdańsku. Wygrała ją Francja i wraz z Niemcami, Danią i Hiszpanią są finalistami MŚ 2027 ze strefy UEFA. Na kolejne rozstrzygnięcia przyjdzie poczekać. Losowanie jesiennych barażów 24 czerwca.

We wtorkowym meczu nie wzięły udziału kontuzjowane Ewa Pajor i Natalia Wróbel. Niestety lista piłkarek z problemami zdrowotnymi powiększa się. W drugiej połowie bramkarka Kinga Seweryn zeszła z boiska ze łzami w oczach. Zmieniła ją wspomniana Szemik.

Holandia - Polska Alex Bierens de Haan Getty Images





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