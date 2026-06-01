Przed meczem towarzyskim polskich piłkarzy między Polską a Ukrainą było głośno o słowach Karola Nawrockiego. Polski prezydent poinformował opinię publiczną, że zaproponuje, żeby jednym z punktów kapituły Orderu Orła Białego, która zbiera się 8 czerwca, było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu.

Reakcja Karola Nawrockiego to efekt decyzji prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Zełenskiego i słowach Karola Nawrockiego zawrzało. Ukraińscy politycy nieprzychylnie wypowiadali się o propozycji polskiego prezydenta. Nie brakowało obaw, że polityczna przepychanka przeniesie się także na postawę kibiców podczas niedzielnego towarzyskiego starcia Polski z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu.

33 tys. ludzi oglądało mecz Polska - Ukraina. Jest komunikat policji

Policja, jak zapewnia, była przygotowana na każdy scenariusz, także ten z prowokacjami. Ostatecznie do żadnych groźnych sytuacji nie doszło, o czym świadczy komunikat wrocławskich służb, opublikowany w poniedziałek kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania.

"Nie licząc sportowych emocji, spotkanie przebiegło bardzo spokojnie. Funkcjonariusze współpracowali podczas zabezpieczenia ze służbami porządkowymi organizatora imprezy sportowej" - czytamy w komunikacie komisarza Wojciecha Jabłońskiego, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

"Nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów" - dodał. Mecz oglądał na trybunach komplet 33 tys. widzów. Spotkanie, nieoczekiwanie, wygrała reprezentacja Ukrainy 2:0.





