28-letni piłkarz walczy o życie. Przeżył zawał serca i śmierć kliniczną

Danczenko to doświadczony zawodnik. W przeszłości grał w ośmiu klubach i ma na swoim koncie występy w europejskich pucharach. Występował m. in. w Czornomorcu Odessa, Szchatarze Donieck czy AEK Ateny. Długo grał też w Rosji - Rubin Kazań, FK Ufa, Jesnisej Krasnojarsk i Anży Machaczkała. W styczniu 2022 roku, jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, został wypożyczony na półtora roku z AEK do Zorii Łuhańsk. W 2018 roku został powołany do reprezentacji Ukrainy, ale nie zadebiutował.