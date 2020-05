Tragiczne wieści dochodzą do nas z Boliwii. Jak poinformowała tamtejsza federacja piłkarska, 25-letni zawodnik Deibert Frans Roman Guzman przegrał walkę z COVID-19 i zmarł na skutek zarażenia koronawirusem. Wcześniej SARS-CoV-2 uśmiercił także jego tatę i wujka.

Guzman ostatnich kilka tygodni swojego życia spędził w szpitalu. Lekarze jednak nie zdołali go uratować...

25-latek był zawodnikiem drugoligowego zespołu University of Trinidad.

To pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa wśród piłkarzy w Boliwii.

Zgon Guzmana - męża i ojca dwójki dzieci - to kolejny akt wielkiej rodzinnej tragedii. Wcześniej - jak donosi "The Sun" - w wyniku COVID-19 zmarł także jego ojciec Belizario Roman - były prezes University of Trinidad - oraz wujek Luis Carmelo Roman - trener ekipy Deportivo Perejique.

Boliwijska federacja złożyła kondolencje rodzinie 25-latka.