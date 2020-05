- Po meczu z Legią opróżniliśmy cały barek w naszej bazie - Centrum Promocji Kadr w Konstancinie. Bawiliśmy się do białego rana. Nie chodziło o czysty fakt zwycięstwa. Zeszły z nas emocje. My chcieliśmy tego mistrzostwa. Myśleliśmy o nim od początku sezonu. Żyliśmy przez to wiele miesięcy w wielkim stresie - o mistrzowskim sezonie 1999/2000 z Polonią opowiada obrońca tej drużyny, Piotr Dziewicki.

Olgierd Kwiatkowski, Interia: "20 maja przy pomocy boskiej mistrzem Polski został zespół z Konwiktorskiej". Tak śpiewał pan z kolegami pod szatnią Legii 20 lat temu. Potrzebna była pomoc boska, żeby Polonia zdobyła swój drugi tytuł w historii, czy zdecydowały wyłącznie piłkarskie talenty?

Piotr Dziewicki, obrońca Polonii Warszawa w latach 1993-2002, mistrz Polski z 2000 roku: - W walce o mistrzostwo Polski zawsze trzeba mieć trochę szczęścia, ale mówią, że szczęście sprzyja lepszym. Nie byliśmy przypadkową drużyną. Zespół Polonii 2000 budowano przez kilka lat i starannie szykowano do tego, by zdobyć w końcu tytuł. Architektami tej drużyny był prezes klubu Janusz Romanowski i dyrektor sportowy Jerzy Engel. Tworzyli ją mozolnie, mając w głowie plan. Przez Polonię w latach poprzedzających tytuł przewinęło się wielu zawodników, ale istniał pewien szkielet, który został, gdy zdobywaliśmy mistrzostwo Polski. Trzon drużyny był obudowywany zawodnikami, którzy mogli pomóc w realizacji celu.

Pan był wyjątkiem, bo był jedynym wychowankiem w mistrzowskiej drużynie.

- W Polonii grałem od 1993 roku. Przyszedłem jako junior z Milanu Milanówek. Przeszedłem wszystkie szczeble od juniora młodszego, przez starszego, podpisałem kontrakt z pierwszą drużyną grając jeszcze w rezerwach. Stałem się częścią budowanej z myślą o mistrzostwie drużyny. Pomysł na mnie miał Jerzy Engel. Według niego miałem zastąpić na środku obrony odchodzącego z klubu Janka Gałuszkę.

To kto ma większe zasługi w zdobyciu tego mistrzostwa menedżer Jerzy Engel czy trener Dariusz Wdowczyk?

- Transfery i to co, się działo w klubie przez lata, było zasługą Jerzego Engela, ale też trenerów pracujących pod jego wodzą. Trener Dariusz Wdowczyk wchodził wtedy do poważnej piłki w roli szkoleniowca. Szybko się uczył. Miał niepodważalne zasługi w tym, że zdobyliśmy mistrzostwo.

Od niego przejęliśmy styl brytyjski oparty na twardej, nieustępliwej grze. To była zasługa trenera Wdowczyka. Drużyny, które z nami grały - płakały.

Mówiło się jednak, że nawet wtedy gdy Jerzy Engel został w połowie sezonu selekcjonerem reprezentacji Polski, to nadal w rundzie wiosennej sezonu 1999/2000 wpływał na drużynę Polonii?

- Dariusz Wdowczyk radził się Engela. Pewnie tak było. Mieliśmy tego świadomość. Nie mieliśmy z tym problemu, bo wiedzieliśmy, że działo się to dla dobra drużyny. Nie ma co się oburzać. Trener Wdowczyk miał jednak swój styl. To on zaszczepił w nas wiele elementów, dzięki którym mogliśmy tę ligę wygrać. W Polonii zaczął pracować po powrocie z Wysp Brytyjskich. Od niego przejęliśmy styl brytyjski oparty na twardej, nieustępliwej grze. To była zasługa trenera Wdowczyka. Drużyny, które z nami grały - płakały. Byliśmy drużyną która grała agresywnie, ale nie brutalnie. Nie zrobiliśmy nikomu krzywdy.



Cezary Kucharski miałby na ten temat inne zdanie. Był wtedy zawodnikiem Stomilu Olsztyn i po meczu z Polonią miał zoraną łydkę przez Tomasza Ciesielskiego. Złośliwi mówili wtedy nie o brytyjskim, ale enerdowskim futbolu?

- O tę sprawę najlepiej zapytać naszego kapitana Macieja Szczęsnego.

Chodziło o konflikt między Maciejem Szczęsnym i Cezarym Kucharskim?

- Być może na boisku doszło do pewnych osobistych porachunków. Maciek został kiedyś jako zawodnik Widzewa brutalnie sfaulowany przez Czarka Kucharskiego podczas meczu z Legią. Omal nie zakończył przez to kariery. Nasza Polonia była charakterna, ale przede wszystkim solidarna. W tej drużynie jeden za drugiego był w stanie skoczyć w ogień, jeden za drugiego dałby się pokroić. Maciek nie musiał nas mobilizować. Znaliśmy kontekst całej sytuacji. Nikt jednak nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Byliśmy po prostu nieustępliwi.