Górnik Łęczna pokonał na wyjeździe Legionovię 2-0 i wygrał rozgrywki 2. Ligi, zyskując awans na zaplecze Ekstraklasy. Z drugiej pozycji promocję uzyskał Widzew, który wprawdzie przegrał u siebie ze Zniczem Pruszków 0-1, jednak na korzyść łodzian zagrała Resovia, która wywiozła remis 1-1 ze starcia z GKS-em w Katowicach.

Gdyby GKS wykorzystał atut własnego stadionu, to on, a nie Widzew zyskałby bezpośredni awans. W tej sytuacji katowiczanom pozostanie rywalizacja o awans w barażu. GKS zmierzy się najpierw ze Stalą Rzeszów. Drugą parę stworzą Bytovia z Resovią. W barażach promocję zyska tylko jeden zespół na cztery.

GKS do końca walczył o zwycięskiego gola, ale bez powodzenia. W ostatnich sekundach, w ósmej doliczonej minucie Kamil Bętkowski trafił w mur. Katowiczanie domagali się podyktowania rzutu karnego, ale bezpodstawnie.



W Łodzi po zakończeniu meczu doszło do skandalu - pseudokibice wbiegli na murawę i ruszyli z pięściami na własnych piłkarzy! Świadkowie twierdzą, że doszło do rękoczynów. Interwencja ochrony była spóźniona, kilka osób wyprowadzono siłą.

Rozpędzony chuligan z impetem popchnął jednego z piłkarzy.





- Nie dziwi mnie zdenerwowanie kibiców, to, że są na nas źli. Powinniśmy wygrywać, a to co się z nami działo po pandemii to był szok - mówił Annie Kozińskiej z TVP Sport Bartłomiej Poczobut, pomocnik łodzian.





Stal Stalowa Wola, Legionovia, Elana Toruń i Gryf Wejherowo spadły do 3. ligi.

