17-letni Polak na ustach Portugalczyków. Wszystko po tym, co zrobił przy bramce

Na początku stycznia Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto za dziesięć milionów euro. To jeden z najdroższych transferów w historii Ekstraklasy. 17-letni skrzydłowy szybko zyskał zaufanie Francesco Farioliego, który coraz chętniej umieszcza go w wyjściowym składzie.

Tak było w niedzielę podczas domowego starcia 23. kolejki przeciwko Rio Ave. Łącznie był to piąty mecz Pietuszewskiego w barwach portugalskiego klubu, drugi z rzędu, kiedy pojawia się na boisku od samego początku. Młody Polak nie mógł lepiej odpłacić się trenerowi.

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kapitalny mecz Pietuszewskiego. Portugalczycy pieją z zachwytu

W 22. minucie były zawodnik Jagiellonii na lewym skrzydle rozpędził się do tego stopnia, że z lekkością minął jednego z rywali, wbiegł w pole karne i zagrał idealną piłkę w tempo do Victora Froholdta, który tylko dołożył nogę, po czym cieszył się z gola. Ostatecznie gospodarze wygrali 1:0.

Rozwiń

W ten sposób Oskar Pietuszewski zanotował pierwszą asystę w barwach FC Porto, choć np. platforma Transfermarkt jako asystę zalicza również to, że w swoim pierwszym meczu wywalczył dla zespołu rzut karny. Tak czy inaczej portugalskie media są zachwycone młodzieżowym reprezentantem Polsk.

"To nowa petarda. Imponujące, jak młody Polak, zaledwie 17-latek, mierzy się z przeciwnikami jeden na jeden. Jego praca w akcji, która doprowadziła do jedynego gola w meczu, była godna podziwu. Potem, w drugiej połowie, zaczął tracić nieco jasności w grze" - czytamy na łamach dziennika "A Bola", gdzie przyznano mu notę "7" w dziesięciopunktowej skali. Pietuszewski opuścił boisko w 65. minucie.

O jedną ocenę niżej otrzymał Jan Bednarek. "Zawsze w swoim stylu lidera obrony, Polak starał się, jak to zwykle bywa, budować grę od tyłu i był kompetentny w defensywie, mierząc się z bardzo mobilną i szybką linią ataku Rio Ave" - napisano.

Po ostatnim gwizdku nasz 17-letni brylant opowiedział nieco o swoich odczuciach po dołączeniu do Porto. - To wspaniałe uczucie być w podstawowym składzie na Estadio do Dragao. Bardzo się cieszę, że po raz drugi znalazłem się w nim znalazłem, nie chcę przestawać. Teraz chodzi o to, żeby pracować coraz ciężej, żeby zawsze być we wyjściowej jedenastce - mówił.

Pietuszewski wskazał również główną różnicę pomiędzy polską a portugalską ligą. - Intensywność: W FC Porto musimy koncentrować się nie tylko na piłce. Kiedy ją stracimy, musimy szybko ją odzyskać, a jako zespół zawsze musimy utrzymywać się przy futbolówce - tłumaczył.

Z 62 punktami zespół Farioliego jest liderem tabeli. W najbliższy piątek zmierzy się u siebie z Aroucą.

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe

Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski zaliczyli bardzo istotne występy w barwach FC Porto Rodrigo Moreira / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPL AFP

Sensacyjna porażka Porto. Tak potraktowano Polaków Miguel RIOPA / AFP / Jose Salgueiro / Jose Salgueiro / DPPI via AFP AFP

Krzysztof Rawa: Gdyby nie te medale, to nie chciałbym być w skórze Adama Małysza ani PZN-u. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport