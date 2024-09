15-latek pobity na śmierć podczas meczu. Prokuratura wszczęła dochodzenie

Bójka podczas meczu młodzieżowców. Nie żyje 15-letni piłkarz

"Kiedy już upadł, kopnęli go jeszcze dwa albo trzy razy. Ratownicy próbowali go ratować, ale on już nie oddychał" - relacjonował w rozmowach z mediami trener drużyny Nacional, Leonardo Vit. Nastolatkowi jeszcze na boisku udzielona została pierwsza pomoc, a następnie przetransportowano go do Szpitala Matki i Dziecka w San Pablo. Stamtąd trafił on do Szpitala Urazowego w Asuncion. Niestety, mimo natychmiastowej interwencji lekarzy, jego życia nie dało się już uratować.