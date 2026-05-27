15 dni do mundialu. Drżą ws. Messiego. Są nowe wieści

Szymon Łożyński

Argentyna wstrzymała oddech, gdy Lionel Messi, kapitan i gwiazda kadry, na kilkanaście dni przed rozpoczęciem mundialu przedwcześnie opuścił murawę podczas ligowego meczu Interu Miami. Gwiazdor przeszedł już pierwsze badania, a nowe informacje ws. jego urazu przekazał selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni.

Lionel Messi w różowym stroju leży na murawie, trzymając się za nogę; wokół stoją inni piłkarze i sędzia.
Lionel MessiChris Arjoon/Icon SportswireEast News

Polscy kibice na razie nie emocjonują się aż tak bardzo przygotowaniami do mistrzostwami świata w USA, Meksyku i Kanadzie, bowiem nasza reprezentacja nie awansowała na mundial. W finale baraży lepsi od Biało-Czerwonych okazali się Szwedzi, którzy wygrali 3:2.

W innych krajach, zwłaszcza w piłkarskich potęgach, czuć jednak już przedmundialową gorączkę. Niektórzy fani muszą np. drżeć o zdrowie swoich gwiazd. Tak jest między innymi w Argentynie, gdzie na kilkanaście dni przed pierwszym meczem mundialu padł blady strach na Lionela Messiego.

W poniedziałkowy poranek media obiegły informacje, że jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu przedwcześnie opuścił murawę podczas starcia jego Interu Miami z Philadelphią Union w MLS. Podczas zejścia z murawy, Messi trzymał się za lewe udo i miał grymas na twarzy. Fani od razu obawiali się poważnej kontuzji i wykluczenia 38-latka z udziału w MŚ.

Messi po pierwszych badaniach. Selekcjoner przerwał milczenie

Dwa dni później fanów Albicelestes uspokoił jednak selekcjoner reprezentacji. Lionel Scaloni miał pozytywne informacje po pierwszych badaniach Argentyńczyka.

- Pierwsze doniesienia, jakie mamy nie są aż tak złe. Oczywiście wolelibyśmy, aby zupełnie nic mu się nie stało. Czekamy jeszcze na potwierdzenie dodatkowych wyników badań, abyśmy mieli stuprocentową pewność - powiedział Scaloni dla DSports. Jego słowa cytuje też hiszpański Mundo Deportivo.

Uściślając, pierwsze badania miały wykluczyć poważny uraz mięśniowy Messiego. Z kolei sztab medyczny Interu Miami informował wcześniej, że Argentyńczyk miał kłopoty związane z przemęczeniem i żeby nie doznać poważniejszego urazu profilaktycznie opuścił boisko. Takie zachowanie Messiego, świadczące o tym że miał w głowie zbliżający się mundial, pochwalił też Scaloni.

