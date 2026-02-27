13 sekund i stało się to. Sędzia wkroczył do akcji. Pietuszewski zwijał się z bólu

W piątek o 19:45 rozpoczął się mecz 24. kolejki ligi portugalskiej pomiędzy FC Porto a Aroucą. Gospodarze nie zamierzali czekać i od początku ruszyli do ofensywy. Bramkarz Diogo Costa posłał długą piłkę, po pojedynku główkowym futbolówka wpadła pod nogi Victora Froholdta, który posłał dośrodkowanie w poprzek boiska. Znalazł Oskara Pietuszewskiego, który pozostawiony bez opieki obrońców na wślizgu zdobył gola na 1:0 z około jednego metra . Zderzył się ze słupkiem, więc celebracja nie mogła być efektowna.

"Ten gol rodził się w bólach, dosłownie. Wydawało się, że Oskar był na spalonym, że to wszystko skończy się źle, urazem, zderzeniem ze słupkiem. To jest bramka Oskara, ale też bramka, którą może zadedykować wszystkim, którzy pomogli mu w drodze do tego wielkiego klubu. Bramka dla matki Iwony, która pomogła mu tutaj w aklimatyzacji, bramka dla wszystkich trenerów, którzy go prowadzili i dla Jagiellonii BIałystok" - dodał Marcin Gazda, niejako nawiązując do komentarza Dariusza Szpakowskiego z meczu otwarcia EURO 2012, gdy po golu Roberta Lewandowskiego wspomniał o "matce Iwonie".