13 sekund i stało się to. Sędzia wkroczył do akcji. Pietuszewski zwijał się z bólu

Tomasz Chabiniak

FC Porto od początku narzuciło mocne tempo w meczu z Aroucą, co przyniosło efekt w postaci gola Oskara Pietuszewskiego już w trzynastej sekundzie. Młody piłkarz wślizgiem umieścił piłkę w siatce, po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców w swojej karierze w barwach "Smoków".

Młody piłkarz ubrany w niebieską koszulkę z herbem FC Porto wyraża radość, trzymając w ręku butelkę wody; w okrągłej wstawce widać decydujący moment meczu piłkarskiego, w którym pada gol.
Oskar Pietuszewski z golem przeciwko ArouceIMAGO/Imago Sport and NewsNewspix.pl

W piątek o 19:45 rozpoczął się mecz 24. kolejki ligi portugalskiej pomiędzy FC Porto a Aroucą. Gospodarze nie zamierzali czekać i od początku ruszyli do ofensywy. Bramkarz Diogo Costa posłał długą piłkę, po pojedynku główkowym futbolówka wpadła pod nogi Victora Froholdta, który posłał dośrodkowanie w poprzek boiska. Znalazł Oskara Pietuszewskiego, który pozostawiony bez opieki obrońców na wślizgu zdobył gola na 1:0 z około jednego metra. Zderzył się ze słupkiem, więc celebracja nie mogła być efektowna.

To jego pierwszy gol dla drużyny "Smoków". Początkowo sędzia asystent podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalonego. VAR anulował tę decyzję i przyznał gola. Do spalonego zabrakło 6 centymetrów.

"Ależ się to wszystko zaczęło. Niesamowite sceny" - skomentował Eryk Szpruch z Eleven Sports.

"Ten gol rodził się w bólach, dosłownie. Wydawało się, że Oskar był na spalonym, że to wszystko skończy się źle, urazem, zderzeniem ze słupkiem. To jest bramka Oskara, ale też bramka, którą może zadedykować wszystkim, którzy pomogli mu w drodze do tego wielkiego klubu. Bramka dla matki Iwony, która pomogła mu tutaj w aklimatyzacji, bramka dla wszystkich trenerów, którzy go prowadzili i dla Jagiellonii BIałystok" - dodał Marcin Gazda, niejako nawiązując do komentarza Dariusza Szpakowskiego z meczu otwarcia EURO 2012, gdy po golu Roberta Lewandowskiego wspomniał o "matce Iwonie".

Oskar Pietuszewski z premierowym golem dla FC Porto. Wielka radość

Na gola 17-letniego skrzydłowego zareagowało już konto Łączy nas Piłka.

