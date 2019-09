W Długomiłowicach otwarto 13. Miro Deustche Fussballschule, czyli niemieckojęzyczną szkółkę piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, której patronem jest pochodzący z Opola były reprezentant Niemiec Miroslav Klose.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joachim Loew po meczu z Holandią (2-2). Wideo © 2018 Associated Press

Jak informuje biuro prasowe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w nowej szkółce, w której doskonalenie umiejętności grania w piłkę nożną połączone jest z nauką języka niemieckiego, będzie pobierało naukę 28 najmłodszych adeptów futbolu. Szkołę otwarto we współpracy TSKN z samorządem gminy Reńska Wieś.

Reklama

- Projekt Miro Deutsche Fussballschule od ponad czterech lat funkcjonuje w naszej społeczności. Cieszę się ogromnie, że powstają nowe miejsca gry w piłkę nożną i nauki języka niemieckiego równocześnie. To niezwykle istotne by nasze dzieci i młodzież żyły językiem niemieckim na co dzień. Sam projekt Miro Deutsche Fussballschule działa motywująco nie tylko na dzieci, również na dorosłych, którzy angażują się w wiele inicjatyw podejmowanych przez szkółki. W ten sposób budujemy naszą aktywną społeczność mniejszości niemieckiej. Za to zaangażowanie dziękuję, dzieciom życzę frajdy z nauki niemieckiego i gry w piłkę nożną - powiedział Rafał Bartek, przewodniczący TSKN.

W trakcie uroczystości zaprezentowano również nowy hymn Miro Deutsche Fussballschule. Piosenkę wyłoniono w drodze konkursu, do którego przystąpiło ponad 20 osób: autorów tekstów, muzyki czy współwykonawców. W czerwcu 2019 konkurs rozstrzygnęło jury złożone z muzyków, autorów tekstów oraz germanisty.

Zwycięzcą został Wojciech Glensk, który jest autorem zarówno tekstu, jak i muzyki. Konkurs zorganizowało TSKN, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt Miro Deutsche Fussballschue/Niemieckojęzyczne Szkółki Piłkarskie Miro zapoczątkowano w 2015 roku w Chrząstowicach. Obecnie w szkółkach trenuje ok. 500 dzieci. Są one alternatywą dla tradycyjnych szkółek piłkarskich. Uczęszczające do szkółek dzieci nie tylko zdobywają szlify piłkarskie pod okiem profesjonalnych trenerów, ale również uczą się języka niemieckiego poprzez sport.

Podczas treningu przeprowadzany jest kwadrans językowy oparty na niemieckich materiałach przygotowanych przez Instytut Goethego z Krakowa. Następnie w trakcie dalszej części treningu utrwalane jest poznane wcześniej słownictwo. Dzięki tym metodom dzieci uczą się bardzo szybko języka niemieckiego. Trenerzy podczas pracy szkoleniowej korzystają ze wzorów nauczania Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Dodatkowo mają możliwość korzystania z wielu szkoleń i staży, również zagranicznych.



Zdjęcie Miroslav Klose / AFP

Autor: Marek Szczepanik