W seniorskim zespole z Paryża na próżno szukać Polaków. Niegdyś w koszulce PSG biegali m.in. Marcin Bułka i Grzegorz Krychowiak. Być może niedługo to się zmieni za sprawą 13-letniego Tymona Króla , który właśnie dołączył do klubu.

"4 lata temu, jako 9-letni chłopiec, Tymon wyjechał z Polski do Francji. Nie znał języka, nie miał znajomych, nie znał tamtejszej kultury. Miał tylko marzenie, piłkę przy nodze i ogromną pasję do futbolu. Zaczynał w małym lokalnym klubie, gdzie spędził pierwszy rok. Później przez kolejne trzy lata rozwijał się w lepszym, ale nadal amatorskim klubie. Były setki treningów, tysiące przejechanych kilometrów, wiele wyrzeczeń i momentów zwątpienia. Ale nigdy nie zabrakło mu wiary w swoje marzenia. Dziś ma 13 lat i sprawił nam najpiękniejszy prezent na Dzień Dziecka. Tymon został zawodnikiem PSG" - przekazał ojciec chłopca, cytowany przez Szkołę Gortata w Łodzi.