13-letni Polak w PSG. Jest komunikat. "Jestem wzruszony i dumny"
PSG drugi rok z rzędu wygrało Ligę Mistrzów. Zespół ze stolicy Francji udowodnił tym samym, że jest europejską potęgą. Tymczasem klub sprowadził w swoje szeregi młodego Polaka. 13-letni Tymon Król stawiał pierwsze sportowe kroki w łódzkiej szkole, która pochwaliła się sukcesem swojego wychowanka.
PSG to mistrz Francji i zwycięzca Ligi Mistrzów. Paryżanie kilka dni temu wygrali w Budapeszcie wielki finał tych elitarnych rozgrywek, pokonując po rzutach karnych Arsenal. Podopieczni Luisa Enrique potwierdzili swoją wielkość i jako drugi zespół w historii obronili tytuł wywalczony w Champions League.
Młody Polak w PSG
W seniorskim zespole z Paryża na próżno szukać Polaków. Niegdyś w koszulce PSG biegali m.in. Marcin Bułka i Grzegorz Krychowiak. Być może niedługo to się zmieni za sprawą 13-letniego Tymona Króla, który właśnie dołączył do klubu.
"4 lata temu, jako 9-letni chłopiec, Tymon wyjechał z Polski do Francji. Nie znał języka, nie miał znajomych, nie znał tamtejszej kultury. Miał tylko marzenie, piłkę przy nodze i ogromną pasję do futbolu. Zaczynał w małym lokalnym klubie, gdzie spędził pierwszy rok. Później przez kolejne trzy lata rozwijał się w lepszym, ale nadal amatorskim klubie. Były setki treningów, tysiące przejechanych kilometrów, wiele wyrzeczeń i momentów zwątpienia. Ale nigdy nie zabrakło mu wiary w swoje marzenia. Dziś ma 13 lat i sprawił nam najpiękniejszy prezent na Dzień Dziecka. Tymon został zawodnikiem PSG" - przekazał ojciec chłopca, cytowany przez Szkołę Gortata w Łodzi.
Tymon swoją edukację i przygodę ze sportem rozpoczynał w Łodzi, która podkreśliła w komunikacie, że trzyma kciuki za swojego wychowanka.