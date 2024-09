0:19! Zaprosili Pogoń Szczecin na jubileusz, goście nie mieli litości

Pogoń Szczecin rozegrała w środę mecz towarzyski z a-klasową Spartą Węgorzyno. Chociaż mecz uświetnił 75-lecie klubu, "Portowcy" ewidentnie nie byli w nastrojach do żartów, tylko dali z siebie wszystko.

Chaotyczny początek sezonu w wykonaniu Pogoni

Końcówka minionego sezonu była dla kibiców Pogoni Szczecin niezwykle rozczarowująca. "Portowcy" stanęli przed wielką szansą na pierwszy w swojej historii Puchar Polski. W finale ulegli jednak pierwszoligowej Wiśle Kraków (1:2), po dogrywce, choć jeszcze w 98. minucie czasu regulaminowego prowadzili po trafieniu Efthymiosa Koulourisa. Zespół był tą porażką zdruzgotany, co znalazło odzwierciedlenie w ostatnich kolejkach ligowych. Ostatecznie Legia Warszawa wyprzedziła zespół ze Szczecina o cztery punkty i to ona wystąpiła w eliminacjach do Ligi Konferencji.