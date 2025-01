0:15, byłego trenera Legii miał dosyć cały kraj. Zapadła oficjalna decyzja

Stanisław Czerczesow w Polsce dał się zapamiętać przede wszystkim za sprawą pracy w Legii Warszawa . Rosjanin w pewnym momencie stał się ulubieńcem kibiców, ponieważ doprowadził stołeczny klub do mistrzostwa kraju. Sukces nie przeszedł bez echa. Szkoleniowcem zainteresowała się rodzima federacja. 61-latek pękał z dumy zwłaszcza w 2018 roku, gdy otrzymał życiową szansę poprowadzenia Sbornej na mundialu organizowanym w państwie Władimira Putina. Spektakularnego sukcesu jednak nie osiągnął, odpadł na etapie ćwierćfinału z Chorwatami. W 2021 roku objął Ferencváros.

"Kiedy jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie w języku kazachskim, ten odparł z nieskrywaną ironią: "Czy mówisz teraz do mnie po francusku?". Reporter miał wprawdzie na sobie koszulkę PSG , ale wypowiedź Rosjanina wywołała w 20-milionowym kraju falę oburzenia . Jego wybryk uznano za obrazę języka jako dobra narodowego. Oficjalną interwencję podjęło kazachskie ministerstwo sportu" - pisaliśmy w materiale opisującym incydent .

Stanisław Czerczesow odchodzi z reprezentacji Kazachstanu. Sam złożył rezygnację

Rosjanin zapewne niebawem znajdzie nowe miejsce pracy. Najbardziej przewidywalny scenariusz to powrót do piłki klubowej, w której przecież nie radził sobie najgorzej. We wspomnianym wcześniej Ferencvárosie zdobywał średnio 1,84 punktu na mecz.