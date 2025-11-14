Włochy - Norwegia w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 16 listopada 2025 godz. 20:45Już 16 listopada na stadionie San Siro w Mediolanie odbędzie się kluczowy mecz w grupie I eliminacji do Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 - Włosi zmierzą się z liderującą Norwegią.Włosi ostatnio pokonali Mołdawia 2:0, utrzymując się w walce o bezpośredni awans. Natomiast Norwegowie pewnie pokonali Estonię 4:1.Dla Włochów to mecz o być albo nie być. W przypadku braku zwycięstwa będą zmuszeni zagrać w barażach. Zapraszamy na relację na żywo.