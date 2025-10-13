Włochy - Izrael w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 14 października 2025 godz. 20:45Reprezentacja Włoch w eliminacjach do mistrzostw świata po pięciu meczach ma dwanaście punktów, ale to i tak mało, aby zajmować pierwsze miejsce w tabeli wobec rewelacyjnie grających Norwegów. „Azzurri” w kolejnym spotkaniu zmierzą się u siebie z Izraelem, który traci trzy punkty do Włochów. Jeżeli gospodarze wygrają ten pojedynek, będą już niemal pewni co najmniej drugiego miejsca w tabeli gwarantującego baraże. Zapraszamy na relację na żywo.