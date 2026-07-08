Wisła Kraków - Wrexham w meczu towarzyskim. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 lipca 2026 godz. 15:00
W sobote, 11 lipca 2026 roku, Wisła Kraków podejmie walijski Wrexham AFC w wyjątkowym, jubileuszowym meczu towarzyskim z okazji 120-lecia istnienia krakowskiego klubu. Spotkanie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana zapowiada się na wielkie piłkarskie święto, łączące dwie historyczne marki, które odbudowały swoją pozycję dzięki ogromnemu wsparciu kibiców. Przystępująca do spotkania po wywalczeniu awansu do Ekstraklasy "Biała Gwiazda" sprawdzi swoje siły na tle rywala występującego na poziomie angielskiej EFL Championship. Dla kibiców będzie to także okazja do zobaczenia w Krakowie zespołu, który zyskał międzynarodową popularność m.in. za sprawą hollywoodzkich właścicieli, Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya.