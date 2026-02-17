Wisła Kraków - Wieczysta Kraków w 22. kolejce Betclic 1. Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 20 lutego 2026 godz. 20:30
W piątek 20 lutego 2026 o godz. 20:30 w Krakowie lider Wisła Kraków zmierzy się z wiceliderem Wieczystą Kraków w 22. kolejce Betclic 1. Ligi. To hitowy pojedynek sezonu i derby miasta, na które stadion został wyprzedany, a trybuny wypełnią się kibicami obu ekip. Wisła, pewna pozycji lidera, chce potwierdzić dominację nad rywalem po zeszłorocznym remisie 1:1, podczas gdy Wieczysta przyjeżdża z solidną wiosenną formą i ambicjami, by urwać punkty faworytowi. Zapraszamy na relację na żywo.