Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów w finale baraży do PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo
Betclic 1 Liga
Finał
31.05.2026
20:45
1. połowa
1 - 1
38'
Bartlewicz główkował z piątego metra, jednak nieznacznie chybił!
35'
Mandrysz zdecydował się na strzał z dystansu. Zupełnie nieudana próba zawodnika gości.
32'
Wieczysta wraca do gry!
Zagranie wzdłuż bramki Chrobrego. Niefortunna interwencja golkipera gości, który wybił piłkę pod nogi Semedo. Ten bez problemu umieścił futbolówkę w siatce!
30'
Gol dla Wieczystej Kraków!
Goooooooooooool! Lisandro Semedo!
27'
Laskowski uderzył z ostrego kąta, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką!
24'
Wieczysta cierpliwie konstruuje atak pozycyjny na połowie Chrobrego.
21'
Rzut rożny dla Wieczystej. Centra w pole karne, jednak golkiper Chrobrego wypiąstkował piłkę.
18'
Chrobry dostał wiatru w żagle i nie zamierza się zatrzymywać! Kolejne, groźne ataki gości.
15'
Chrobry na prowadzeniu!
Dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne Wieczystej. Mazur wyszedł wysoko w powietrze i strzałem głową otwiera wynik spotkania!
14'
Gol dla Chrobrego Głogów!
Goooooooooooool! Myroslav Mazur!
11'
Piazon dośrodkował w szesnastkę Chrobrego, jednak żaden z partnerów nie zdołał zamknąć akcji.
8'
Wieczysta od pierwszych minut odważnie wyszła do przodu i stara się narzucić własne warunki gry.
6'
Nerwowy początek spotkania. Faule i straty dominują na murawie.
3'
Pestka uderzył zza szesnastki, jednak trafił w defensora gości.
1'
Gramy!
Od środka rozpoczął Chrobry Głogów.
Obie ekipy już na murawie. Za chwilę rozpoczynamy bój o Ekstraklasę!
Tak prezentuje się skład Chrobrego Głogów
Wyjściowa "XI" Wieczystej Kraków
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 maja 2026 godz. 20:45
Wieczysta Kraków, czy Chrobry Głogów - która z tych drużyn zapewni sobie awans do PKO BP Ekstraklasy? To właśnie te dwie ekipy zapewniły sobie awans do finału, którego stawka jest ogromna. Ekipa z Krakowa jest wyraźnym faworytem, ale Chrobrego już w półfinale stać było na niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo