Węgry - Portugalia w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo.

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 09 września 2025 godz. 20:45W drugiej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej reprezentacja Węgier podejmie na własnym obiekcie naszpikowaną w gwiady Portugalię. W pierwszym meczu Portugalia bardzo pewnie pokonała Armenię 5:0, natomiast Węgrzy na wyjeździe zremisowały z Irlandią 2:2. Oczywiście największe wrażenie w reprezentacji Portugalii robi Cristiano Ronaldo, który pomimo 40 lat cały czas wpisuje się na listę strzelców. Czy legenda Realu Madryt dopisze do swojego dorobku kolejne trafienia? Zapraszamy na relację na żywo