Ukraina - Szwecja w półfinale baraży o MŚ 2026. Relacja na żywo

Półfinał baraży o awans na mundial zapowiada się niezwykle emocjonująco. 26 marca Ukraina zmierzy się ze Szwecją w kluczowym starciu, którego stawką będzie gra w finale o MŚ 2026. Spotkanie odbędzie się w Walencji, a pierwszy gwizdek zaplanowano na 20:45. Zwycięzca tego starcia zmierzy się w bezpośrednim meczu o awans do MŚ z lepszym z pary Polska - Albania. Obie reprezentacje mają spore ambicje i wyrównany potencjał, co zapowiada zaciętą rywalizację. Zwycięzca tego pojedynku stanie przed szansą wywalczenia biletu na mundial w decydującym meczu barażowym. Zapraszamy na relację na żywo.