Senegal - Maroko w finale Pucharu Narodów Afryki. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 18 stycznia 2026 godz. 20:00
Senegal i Maroko zmierzą się 18 stycznia w finale Pucharu Narodów Afryki 2025, który odbędzie się w Rabacie na Stade Prince Moulay Abdellah. Gospodarze - Maroko - chcą przełamać 50-letnią przerwę bez tytułu i sięgnąć po drugi w historii triumf, opierając się na świetnej defensywie i skuteczności Brahima Díaza, lidera klasyfikacji strzelców turnieju. Senegal to triumfatorzy z 2021 r., mocni taktycznie i napędzani przez Sadio Mané’a, ale w finale zabraknie m.in. Kalidou Koulibaly’ego z powodu zawieszenia. To pierwsze finałowe starcie tych drużyn w AFCON, zapowiada się taktyczna i wyrównana walka o kontynentalną chwałę. Zapraszamy na relację na żywo.