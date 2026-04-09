Real Madryt - Girona FC w 31. kolejce LA Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 kwietnia 2026 godz. 21:00
W ramach 31. kolejki La Ligi Real Madryt podejmie Gironę na Santiago Bernabéu, a spotkanie to ma kluczowe znaczenie dla gospodarzy w walce o mistrzostwo Hiszpanii. "Królewscy" tracą obecnie siedem punktów do prowadzącej Barcelony i muszą zmazać plamę po ostatniej porażce z Mallorcą, by zachować realne szanse na tytuł. Z kolei Girona, zajmująca bezpieczne miejsce w środku tabeli, przystępuje do tego meczu podbudowana zwycięstwem nad Villarrealem i z nadzieją na powtórzenie remisu z rundy jesiennej.