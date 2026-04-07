Raków Częstochowa - GKS Katowice w półfinale STS Pucharu Polski. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 kwietnia 2026 godz. 18:30
Nadchodzący półfinał Pucharu Polski to dla Rakowa Częstochowa ostatnia szansa na uratowanie sezonu i zdobycie cennego trofeum. Choć drużyna pod wodzą Łukasza Tomczyka zmaga się z kryzysem formy. Na drodze faworyta stanie jednak niezwykle zmotywowany GKS Katowice. Katowiczanie w drodze do tej fazy pokazali już, że potrafią odprawiać z kwitkiem dobre ekipy z Ekstraklasy, co czyni z nich wyjątkowo niewygodnego rywala. Zapowiada się niezwykle zacięta bitwa, w której pucharowe doświadczenie "Medalików" zostanie poddane ciężkiej próbie.