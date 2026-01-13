Partner merytoryczny: Eleven Sports

Racing Santander - FC Barcelona w 1/8 finału Pucharu Króla. Relacja na żywo

Puchar Króla
1/8 finału
15.01.2026
21:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 15 stycznia 2026 godz. 21:00

Racing Santander podejmie FC Barcelonę w pojedynku 1/8 finału Pucharu Króla, który zostanie rozegrany 15 stycznia o godzinie 21:00 na stadionie El Sardinero w Santanderze. Gospodarze, którzy w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowali Villarreal, chcą zaskoczyć faworyta i pójść dalej w rozgrywkach, prezentując solidną grę defensywną i organizację w ataku. Barcelona przyjeżdża do Cantabrii w doskonałej formie, zdobywając ostatnio wiele bramek i sięgając po Superpuchar Hiszpanii, jednak Hansi Flick może rotować składem, żeby dać odpocząć kluczowym zawodnikom przed intensywną końcówką sezonu. Duma Katalonii jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale pasjonująca atmosfera pucharowa sprawia, że żadna niespodzianka nie jest wykluczona. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w kolorowej koszulce treningowej FC Barcelony z herbem klubu i logo sponsora Spotify stoi na tle rozmytego stadionu.
