Portugalia - Węgry w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 14 października 2025 godz. 20:45Portugalia w ostatnim meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata, nie bez kłopotu uporała się z Irlandią. W 76. minucie Cristiano Ronaldo zmarnował rzut karny i długo utrzymywał się remis. Dopiero bramka Rubena Nevesa w doliczonym czasie gry, dała Portugalczykom trzy punkty. Tym razem zmierzą się oni z Węgrami, którzy zajmują drugą pozycję w tabeli, ale do swojego najbliższego przeciwnika tracą aż pięć punktów. Zapraszamy na relację na żywo.