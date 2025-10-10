Portugalia - Irlandia w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 października 2025 godz. 20:4511 października 2025 roku Portugalia podejmie Irlandię w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco - gospodarze, należący do europejskiej czołówki, będą chcieli potwierdzić swoją dominację w grupie i zrobić kolejny krok w stronę awansu. Irlandczycy natomiast liczą na sprawienie niespodzianki i przełamanie serii trudnych meczów przeciwko faworytom. Obie drużyny mają o co walczyć, więc kibice mogą spodziewać się widowiska pełnego emocji, intensywnej gry i piłki na wysokim poziomie. Zapraszamy na relację na żywo.