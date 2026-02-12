Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków w 21. kolejce 1. Ligi. Relacja na żywo

Betclic 1 Liga
21. Kolejka
15.02.2026
14:30
15 lutego 2026 na stadionie w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się hit 21. kolejki Betclic 1. Ligi, w którym miejscowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z liderem rozgrywek - Wisłą Kraków. Wisła, będąca jednym z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy, przystępuje do tego starcia w roli faworyta. Mimo to Pogoń na własnym stadionie potrafi być groźna i chce wykorzystać atut własnej murawy, by powalczyć o punkty z liderem tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.
Dwaj piłkarze w czerwonych koszulkach z emblematami i logotypami sponsorów wyrażają silne emocje po zdobytym golu, jeden z nich krzyczy z radości, a drugi ma triumfalny wyraz twarzy, w tle widoczny trzeci zawodnik.
